Гендиректор «Евромоторс»: Армения теряет остатки делового авторитета

Авторитет Армении сильно страдает вследствие создавшейся с закрытием предприятий ситуации. Об этом заявил гендиректор «Евромоторс» Абрам Данагозян в беседе с журналистами у здания правительства, где проходит акция протеста сотрудников закрытых властями объектов предпринимателя и главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«За рубежом не верят, что можно так запросто закрыть десятки организаций. Личная месть. В один день закрыть 70 организаций, 7-10 тысяч человек оставить без работы, просто потому, что злоупотребляют своими полномочиями. После такого мало кто захочет делать инвестиции», — заявил Абрам Данагозян.

По его словам, Европа закрывает глаза на происходящее, преследуя свои интересы превращения Армении в вилайет. Когда это свершится, Армения останется одна, предостерег он.

Директор предприятия также сообщил, что в правительстве обещали принять глав закрытых предприятий на 15 минут. «Я не верю, что встреча что-то изменит», — добавил Абрам Данагозян.

News.am