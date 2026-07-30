Генпрокуратура уже дала ход заявлению Пашиняна о начале расследования в отношении Дрмеяна

Генеральная прокуратура Армении уже дала ход заявлению премьер-министра Никола Пашиняна с требованием провести проверку в отношении бывшего главы Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна. Об этом Sputnik Армения сообщили в Генпрокуратуре.

Сам Дрмеян заявил Sputnik Армения, что пока не ознакомился с высказываниями премьер-министра.

«Я пока не ознакомился, комментариев нет. Если будет необходимость, позже распространим комментарий», – сказал он.

Ранее в ходе брифинга Пашинян потребовал от правоохранительных органов провести проверку в отношении бывшего главы Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна.

Дрмеян возглавлял офис до 29 августа 2025 года. Незадолго до его увольнения Пашинян резко отреагировал на вопрос журналиста, напомнившего, что офис представителя по международно-правовым вопросам считает решение Стокгольмского арбитража по делу «Электрических сетей Армении» обязательным к исполнению.

«Правительство – это я», – заявил тогда премьер. По его словам, если кто-либо придерживается позиции, отличной от позиции правительства, он может подать заявление об уходе, в противном случае его уволят.

После ухода с должности Дрмеян стал кандидатом в депутаты от партии «Крылья единства», которую возглавляет бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.