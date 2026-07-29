Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной

Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заверил, что атака на иранское судно была непреднамеренной и Киев не стремится к эскалации.

«Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Необходимо возмещение убытков», – отметил Аракчи. Аракчи добавил, что Иран также не заинтересован в обострении, однако подчеркнул: любые нападения на граждан или интересы страны недопустимы.

Также, по его словам, нанесённый ущерб должен быть компенсирован.

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