Грузия резко увеличила объемы импорта минеральной воды из Армении

В январе-июне 2026 года значительно увеличился импорт минеральной воды в Грузию. За первые шесть месяцев 2026 года Грузия закупила 219,3 тыс. литров минеральной воды на сумму 251 тыс. долларов. Об этом сообщают местные СМИ.

В годовом исчислении объем импорта вырос на 62,9%.

Крупнейшим поставщиком минеральной воды в Грузию была Италия, из которой в страну было импортировано 96,7 тыс. литров продукции на сумму 146 тыс. долларов.

За ней следуют Россия (63 тыс. долларов, 86 тыс. литров), Украина (18 тыс. долларов, 13,5 тыс. литров) и Армения (8 тыс. долларов, 12,5 тыс. литров).

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