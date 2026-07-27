USD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°CUSD 366.54 ֏ EUR 416.39 ֏ RUB 4.66 ֏ ☀️ Երևան 23°C

Логотип
Логотип
ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Лана МШЕЦЯН

Лана МШЕЦЯН

ДЕЛО В СУДЕ, А ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ИНФОРМАЦИИ

На прошлой неделе в Антикоррупционном гражданском суде под председательством Ашхен Гарслян состоялось заседание по делу о конфискации имущества, предположительно, незаконного происхождения у политического деятеля, бывшего генерального консула РА в Санкт-Петербурге, экс-депутата Рубена Акопяна и взаимосвязанных с ним лиц.

НАПОМНИМ, ЧТО 6 ФЕВРАЛЯ ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДАЛА ИСК В АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД С ТРЕБОВАНИЕМ конфисковать у политического деятеля и членов его семьи 5 единиц недвижимости, право покупки одной недвижимости и два транспортных средства. Также отметим, что на сегодняшний день Рубен Акопян проходит обвиняемым по недавно возбужденному уголовному делу. Он был задержан 19 июня по обвинению в публичных высказываниях, направленных на разжигание и распространение ненависти. По данным Следственного комитета, в рамках расследуемого уголовного производства получены данные о том, что Акопян, используя информационные и коммуникационные технологии, выступал с заявлениями, направленными на разжигание и пропаганду ненависти, дискриминации и вражды. В его отношении возбудили уголовное производство по статье 329 УК РА. Обвинение основывается на трех эпизодах. В качестве меры пресечения для экс-депутата был избран административных контроль. Предварительное следствие по делу продолжается.

Между тем адвокаты Акопяна, как и его сын, член оппозиционной фракции “Мать Армения” в Совете старейшин Еревана Самвел Акопян, выражали убежденность, что дело политически мотивировано. Отметим, что это уголовное дело не единственное — в отношении семьи Акопян на данный момент ведется несколько судебных тяжб. Напомним, что Рубена Акопяна ранее задерживали по подозрению в публичных призывах к свержению власти в июле 2025 года. Тогда его даже заключили под стражу. Однако, за решеткой он провел менее месяца: в августе был освобожден в зале заседаний.

Что касается дела о конфискации имущества, то в начале заседания был обсужден вопрос видеозаписи. Сторона ответчика высказалась против этого, и суд, соответственно, не позволил проводить съемку.

На данный момент суд  еще не перешел к этапу распределения бремени доказывания. Выяснилось, что стороны (в первую очередь истец) еще до конца не определились и не исключали представления новых фактов. Так, прокуратура все еще продолжает сбор дополнительной информации по делу Более того, было заявлено, что после получения дополнительной информации основание и предмет иска также могут измениться. Представитель обвинения сообщил, что генпрокуратура направила дополнительные запросы в ряд государственных органов и компаний. В том числе, в  Кадастровый комитет.

Было отмечено, что есть в деле отдельный вопрос, который касается компенсации, полученной во время дипломатической службы Рубена Акопяна. Представитель истца также отметил, что периоды времени, проведенные членами семьи за пределами Армении, могут повлиять на общие расчеты. По этой причине изучаются  данные о пересечениях границы Рубена Акопяна, его сына Самвела и других членов семьи.

Судья, заслушав стороны, сочла, что, поскольку в деле еще имеются вопросы, суд не станет пока приступать к распределению бремени доказывания, предоставив истцу и ответчику возможность дополнить свои позиции и представить новые факты. Следующее предварительное слушание по делу Рубена Акопяна и взаимосвязанных с ним лиц назначено на 17 сентября в 10:00.

НОВОСТИ

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян
Глава МИД Украины заявил Аракчи, что атака на иранское судно была непреднамеренной
Правозащитница сообщила о жестоком избиении солдата – Минобороны отрицает
«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви
Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных
Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными
Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана
Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы сотни тысяч людей
Обвинительное заключение против епископов и Католикоса направлено в суд
В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру
Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать
FIP: На фоне ограничений РФ экспорт молочной продукции сократился, зависимость от российского рынка выросла
Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана
С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку
Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»
На 82-м году жизни скончался политический деятель Гарник Маргарян
Объем водозабора из озера Севан достиг исторического минимума
СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса
Россияне начали массово искать жилье в Армении на фоне слухов о второй волне мобилизации

Читайте также

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ЖАЛОБА ПО ДЕЛУ АРЕГНАЗ МАНУКЯН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

20 июля адвокаты члена партии «Мать Армения», баллотировавшейся в депутаты от «Процветающей…

28.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ГИБЕЛЬ СОЛДАТ В НЕБОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Как это и ни прискорбно, но приходится констатировать, что самоубийства, несчастные случаи…

28.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДОЛЕТЯТ ЛИ ЛЕТНИЕ КРОВОПИЙЦЫ ДО АРМЕНИИ?

ВОЗ предупреждает: в Южной Европе растет число случаев заражения вирусом Западного Нила.…

28.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДИКТАТОРАМ ВЫБОРЫ НЕ НУЖНЫ

Фрэнсис Фукуяма в 1989 году в статье «Конец истории» объявил народу и…

27.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

«Я» В ЦИФРОВОМ РЕГИСТРЕ, или ПОД КОЛПАКОМ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Кто стирает грань между безопасностью и абсолютной тиранией Развернувшийся между членами правительства…

27.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

АШОТЯН ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ТЮРЬМЕ: КАК ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ

Арестованный заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сегодня отмечает день…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ДЕЛО О ПРОДАЖЕ «ЧЕРНОЙ КРЕПОСТИ» УЖЕ В СУДЕ

Очередное, уже пятое уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна поступило в суд.…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ИССЛЕДУЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТА

В интервью «ГА» профессор Университета Лаваля (Квебек, Канада) Тигран ГАЛСТЯН говорит о…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

60 ГЕКТАРОВ НЕВЕЖЕСТВА, или ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО-АВИНЯНОВСКИ

Еще в начале этого года мэр столицы Тигран Авинян по ходу одной…

25.07.2026

ОБЩЕСТВО И ПРАВО

ЗДАНИЮ Ж/Д ВОКЗАЛА 70 ЛЕТ

Скромная история большого здания Впервые паровозный гудок рассеял патриархальную тишину города Эривань…

25.07.2026