ДЕЛО В СУДЕ, А ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ИНФОРМАЦИИ

На прошлой неделе в Антикоррупционном гражданском суде под председательством Ашхен Гарслян состоялось заседание по делу о конфискации имущества, предположительно, незаконного происхождения у политического деятеля, бывшего генерального консула РА в Санкт-Петербурге, экс-депутата Рубена Акопяна и взаимосвязанных с ним лиц.

НАПОМНИМ, ЧТО 6 ФЕВРАЛЯ ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДАЛА ИСК В АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД С ТРЕБОВАНИЕМ конфисковать у политического деятеля и членов его семьи 5 единиц недвижимости, право покупки одной недвижимости и два транспортных средства. Также отметим, что на сегодняшний день Рубен Акопян проходит обвиняемым по недавно возбужденному уголовному делу. Он был задержан 19 июня по обвинению в публичных высказываниях, направленных на разжигание и распространение ненависти. По данным Следственного комитета, в рамках расследуемого уголовного производства получены данные о том, что Акопян, используя информационные и коммуникационные технологии, выступал с заявлениями, направленными на разжигание и пропаганду ненависти, дискриминации и вражды. В его отношении возбудили уголовное производство по статье 329 УК РА. Обвинение основывается на трех эпизодах. В качестве меры пресечения для экс-депутата был избран административных контроль. Предварительное следствие по делу продолжается.

Между тем адвокаты Акопяна, как и его сын, член оппозиционной фракции “Мать Армения” в Совете старейшин Еревана Самвел Акопян, выражали убежденность, что дело политически мотивировано. Отметим, что это уголовное дело не единственное — в отношении семьи Акопян на данный момент ведется несколько судебных тяжб. Напомним, что Рубена Акопяна ранее задерживали по подозрению в публичных призывах к свержению власти в июле 2025 года. Тогда его даже заключили под стражу. Однако, за решеткой он провел менее месяца: в августе был освобожден в зале заседаний.

Что касается дела о конфискации имущества, то в начале заседания был обсужден вопрос видеозаписи. Сторона ответчика высказалась против этого, и суд, соответственно, не позволил проводить съемку.

На данный момент суд еще не перешел к этапу распределения бремени доказывания. Выяснилось, что стороны (в первую очередь истец) еще до конца не определились и не исключали представления новых фактов. Так, прокуратура все еще продолжает сбор дополнительной информации по делу Более того, было заявлено, что после получения дополнительной информации основание и предмет иска также могут измениться. Представитель обвинения сообщил, что генпрокуратура направила дополнительные запросы в ряд государственных органов и компаний. В том числе, в Кадастровый комитет.

Было отмечено, что есть в деле отдельный вопрос, который касается компенсации, полученной во время дипломатической службы Рубена Акопяна. Представитель истца также отметил, что периоды времени, проведенные членами семьи за пределами Армении, могут повлиять на общие расчеты. По этой причине изучаются данные о пересечениях границы Рубена Акопяна, его сына Самвела и других членов семьи.

Судья, заслушав стороны, сочла, что, поскольку в деле еще имеются вопросы, суд не станет пока приступать к распределению бремени доказывания, предоставив истцу и ответчику возможность дополнить свои позиции и представить новые факты. Следующее предварительное слушание по делу Рубена Акопяна и взаимосвязанных с ним лиц назначено на 17 сентября в 10:00.