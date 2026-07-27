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ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Гагик Мкртчян

Гагик Мкртчян

ДИКТАТОРАМ ВЫБОРЫ НЕ НУЖНЫ

Фрэнсис Фукуяма в 1989 году в статье «Конец истории» объявил народу и миру, что в связи с окончательной победой демократии над ее тоталитарными соперниками – фашизмом и коммунизмом – «идеологическая эволюция человека завершилась». И печально добавил в заключение, что в результате «жизнь станет, пожалуй, скучной». Грусть Фукуямы оказалась преждевременной.

ПОСМОТРИТЕ, КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ В АРМЕНИИ ПРИ ПАШИНЯНЕ! Нашей стране даже наркоз не нужен. Как в старом анекдоте.

Мужчина лежит на операционном столе.

— Доктор, а вы случайно не забыли про наркоз?

— Да зачем тебе наркоз? Увидишь, что я с тобой делаю – сам отключишься.

Согласитесь, трудно не отключиться, наблюдая за тем, что вытворяют сегодня с Гагиком Царукяном, как ЦИК старается лишить депутатской неприкосновенности Нарека Карапетяна, за чем следует возбуждение уголовного дела, запрет на отсутствие и залог в размере 1 млрд драмов, а следственные органы преследуют граждан, которые в установленном законом порядке перечислили суммы на счета АРФ «Дашнакцутюн». Смотришь на действия пашиняновской власти и как будто читаешь роман Сартра «Тошнота». Там героя постоянно тошнит.

А как же законы приличия? – спросят самые наивные из наших сограждан. Как возможен подобный беспредел? Эх, милые вы мои! Вы еще вспомните про Нагорную проповедь, которая сегодня у нас вызвала бы только смех. А впрочем, смехом она в свое время была встречена в Иерусалиме.

При Пашиняне наша страна практически ничем не отличается от Сомали. Знаете, спервоначалу, когда нас сравнивали с Сомали, немного было стыдно. А потом я подумал: чего стесняться? Тамошнее руководство действительно нам как родное. В смысле методов – уже давно не различить, где Армения, а где Сомали: те же радости.

Власть, желающую переделить чужой бизнес промеж своих, снаружи от Могадишо вы нигде не встречали? А как у политических оппонентов отжимают собственность и заводят на них уголовные дела – не случалось ли видеть в долине реки Джубба? А как затыкают рты критикам, оппозиционеров объявляют заговорщиками и иноагентами, ведущими против страны гибридную войну, а по Общественному телеканалу – сплошная благодарность, сердечки и призывы объединиться вокруг вождя? Что-то слышится родное или мне почудилось?

Но не сказать, что творящиеся в стране безобразия осуждаются всем населением. Реакция не однозначная. Сравнишь, скажем, Никола, ну, скажем, с бывшим диктатором Центрально-Африканской Республики Жан-Биделем Бокассой. Мол, людоед и плохой руководитель. А сектант Пашиняна только обрадуется: вот, мол, скажет, с самим Бокассой моего вождя сравнили. С людоедом и хорошим руководителем. С правителем, который очень любил свой народ. Любил и ел.

Как бы там ни было, Фрэнсис Фукуяма оказался неправ, поскольку политическая жизнь сегодня и во всем мире крайне интересная, о скуке не может быть и речи. Что ни день, то очередной шок! Прямо хоть новости не читай. Но я уже  прочитал. И узнал такое… Приготовьтесь, сограждане, чтобы не упасть со стула.

НА ДНЯХ НАХОДЯЩИЙСЯ У ВЛАСТИ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДИКТАТОР НИКАРАГУА ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы: «Больше никаких выборов здесь не будет, чтобы партии, поддерживаемые янки из США и сомосистами, не могли захватить власть в стране». Ортега и его жена, как известно, контролируют все аспекты государственного управления в Никарагуа, включая вооруженные силы и судебную систему. Как Пашинян и Анна Акопян в Армении.

Если это не прямая подсказка Пашиняну от никарагуанского коллеги, то –что? Николу тоже необходимо вообще отменить выборы, чтобы политические силы, «поддерживаемые Кремлем», не могли захватить власть в стране. В результате правящий режим будет во всем опираться на партию «Гражданский договор», которая всем своим весом опирается на правящий режим. Мюнхгаузен, вытащивший  сам себя за волосы из болота, нервно курит в сторонке, плача от зависти.

Нужно отменять выборы, Пашиняну тут размышлять нечего – прыгать надо! Как в той истории, когда ученые проверить взялись, у кого сообразительности-то больше: у среднего невыдающегося шимпанзе или у крепко профессионального алкаша. Подвесили для обезьяны банан к потолку и пару предметов еще в комнату подсунули: швабру да табурет.

Ну, шимпанзе этот прыгнул было – ан не достает до банана, и все тут. Больно уж высоко. Покумекал примат, на табурет взобрался и шваброй банан вожделенный подцепил. И слопал.

Потом уже и алкоголика на эксперимент запустили, заменивши банан поллитровочкой. Алкаш – глаза горят, руки в треморе – прыгать начал. Понятное дело, не достает, высоко бутылка треклятая – а знай прыгает. Час прыгает, два. Тут уже и доценты с кандидатами взопрели. Один сердобольный к алкашу подошел и, на табуретку да на швабру указывая, говорит: ты, дескать, не думал, чтобы вот это вот в дело пустить? На что алкоголик наш, на очкарика глянув презрительно, ответствовал бессмертной фразою: «Да хрен ли ж тут думать – прыгать надо!»

Да, нужно отменить выборы и назвать это демократией. Ведь именно Пашиняном и его окружением сделано гениальное открытие в области демократии, за которым, без сомнения, будущее. Эти личности поняли, что просто словом «демократия» можно и нужно называть все – от работорговли до насильственного оскопления политических оппонентов и превращения страны в концентрационный лагерь. Главное, делать это уверенно, официально и не перегибать с пафосностью и дурацкими улыбками. Нет никаких сомнений в том, что именно эта разновидность демократии очень скоро станет приоритетной в мире.

Да и когда это выборы нужны были диктаторам? Ведь хотя бы угандийского диктатора Иди Амина, полный титул которого состоял из 53 слов (в английском варианте): «Его превосходительство пожизненный президент фельдмаршал Хаджи доктор Иди Амин Дада, кавалер «Креста Виктории», ордена «За заслуги», «Военного креста», повелитель всех зверей земных и всех рыб морских, последний король Шотландии, победитель Британской империи в Африке в целом и в Уганде в частности, профессор географии, ректор университета Макрере». Пропуск хотя бы одного слова в его титуле мог стоить гражданину Уганды головы.

КСТАТИ, ГОВОРЯТ, КОГДА АМЕРИКАНЦЫ РЕШАЛИ, КАК ВЕЛИЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТА СВОЕЙ СТРАНЫ, РАССМАТРИВАЛИСЬ ВАРИАНТЫ: «Ваше Превосходительство», «Ваше Высочество», «Ваше Высочество президент Соединенных Штатов и Защитник их Свобод», «Ваше избранное Величество». В итоге победила формула «Господин президент».

Головы подчиненных были еще одной страстью диктатора. Чтобы удовлетворить эту страсть, Иди Амин заказал во Франции новейшую по тем временам гильотину. Гильотирование считалось особенно почетным видом казни. Как свидетельствуют люди, хорошо знавшие диктатора, Амин довольно часто «приглашал» головы казненных на ужин и разговаривал с ними.

Самой невинной страстью диктатора была любовь к мультфильмам. После того как Ади Амин бежал из страны, в его дворце было найдено полное собрание мультфильмов о Томе и Джерри. Когда наш диктатор убежит из страны (а это рано или поздно случится)  в его резиденции найдут «Евгения Онегина» и полное собрание сочинений А.С. Пушкина.

Так что, сограждане, мы вовсе не исключаем вариант, что Пашинян последует примеру Даниэля Ортеги и отменит в стране выборы. Многие назовут это преступлением, но чего не сделаешь ради сохранения власти. Ради власти султаны Османской империи убивали всех своих братьев. Ради власти Нерон убил мать, византийская императрица Ирина ослепила сына, а российский император Александр I молчаливо кивнул убийцам отца. А что отмена каких-то выборов на этом фоне?

Власть – это единственное, что приносит диктаторам удовольствие всегда, остальные виды удовольствия доставляют кратковременную радость, к тому же остальные удовольствия прилагаются к власти.

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