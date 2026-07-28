ВОЗ предупреждает: в Южной Европе растет число случаев заражения вирусом Западного Нила. Заболевания уже зарегистрированы в Греции, Италии, Испании, Румынии, Северной Македонии, Турции. Вероятность распространения заразы в Армении, Грузии и Северном Кавказе также не исключается. Напомним, что в Армении в 2024 году было зафиксировано 132 случая заражения, четверо человек скончались. В 2025 году заболели 20.

В БЕСЕДЕ С КОРР. «ГА» ЭКСПЕРТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЫВШИЙ СОТРУДНИК МИНЗДРАВА РА КАРЕН СУРЕНЯН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА — это вирусная инфекция, которую распространяют комары. Поэтому ее пик приходится на теплые месяцы: июль — сентябрь. Название болезни происходит от места, где в 1937 году впервые нашли вирус: региона Западный Нил в Уганде. Однако, благодаря современному транспорту (особенно, морскому и воздушному), а также в связи с массовыми миграциями, туризмом и, возможно, глобальным потеплением, вирус стал появляться в разных странах, в том числе очень отдаленных от Африки. Долетят ли летние кровопийцы до Армении?

«В большинстве случаев никаких признаков заболевания у людей нет,- объяснил К. Суренян. — Но если симптомы появляются, то это жар, головная боль, потеря аппетита, сыпь, тошнота, увеличенные лимфоузлы, боль в глазах. При тяжелой форме заболевания умирает около 10% пациентов . Остальные ( среди них чаще оказывались люди старше 65 лет) продолжают испытывать мышечную слабость, проблемы с концентрацией, спутанность сознания и другие проблемы. Чаще всего тяжело болеют люди с ослабленной иммунной системой и люди старшего возраста».

По словам эксперта, какого-то специфического лечения не существует. Можно бороться с симптомами с помощью обычных средств (например, обезболивающих и жаропонижающих). Кроме того, в тяжелых ситуациях при госпитализации врачи постараются поддерживать организм пациента с помощью лекарств и медицинских устройств (например, аппарата искусственной вентиляции легких).

«Конечно же, в нашей стране об этом должны были подумать в начале лета, чтобы соответствующие службы предприняли необходимые профилактические меры,- продолжил К. Суренян.- Такая дальновидная стратегия позволяет выявлять интервенцию вируса на самых начальных этапах и предотвратить ее распространение. Абсолютно необходимо при этом просеквенировать вирус, полученный из комаров и из крови пациентов. То есть, определить генетическую последовательность вируса, что позволит определить его происхождение и «родство» с вариантами вируса, обнаруженными у соседей. К сожалению, наш Минздрав просыпается, когда вирус уже активно циркулирует стране. Вспомним ситуацию с коронавирусом, с которым Пашинян хотел бороться с помощью водки и пинцета. В итоге за время пандемии в Армении было зафиксировано около 447 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 8,7 тысячи летальных исходов».

К. Суренян призвал жителей Армении не паниковать и менять планы на отдых. Просто разумная профилактика может сделать путешествие спокойнее – особенно, если вы отдыхаете с детьми, пожилыми людьми или проводите много времени на природе. Пик активности комаров обычно приходится на рассвет и вечерние часы. Выходя на прогулку, лучше выбирать одежду, которая закрывает кожу, в отелях обращать внимание на сетки в окнах, не оставлять рядом с жильем емкости со стоячей водой — там могут размножаться комары. Перед поездкой всегда полезно проверить актуальную ситуацию в регионе вашего будущего отдыха.