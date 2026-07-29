Двое граждан почти месяц подвергали несовершеннолетнего трафикингу – СК

В Армении поймали женщину и мужчину, которые почти месяц подвергали трафикингу несовершеннолетнего мальчика и его отца. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данным ведомства, несовершеннолетний А. П. и его отец Ю. П работали пастухами у Х.М и супруга ее сестры Г.С. Они задолжали работодателям 40-60 тыс драмов ($100-120) и те, используя это обстоятельство и имеющееся у несовершеннолетнего очевидное психическое заболевания, подвергли их трафикингу. Следствие отмечает, что таким образом ребенку причинены тяжелые психологические страдания.

По факту возбуждено уголовное дело. Один из обвиняемых находится под домашним арестом, а другой под запретом на выезд.

News.am