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Дело действующего советника мэра Еревана Камо Ареяна будет рассматривать судья Саркис Петросян

Дело действующего советника мэра Еревана Камо Ареяна будет рассматривать судья Саркис Петросян. Об этом сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Дело советника мэра поступило в суд 22 июля. Электронная система распределения направила его судье Петросяну. Именно он рассматривает дело второго президента Роберта Кочаряна. Кроме того, судья Петросян изменил меру пресечения лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна с ареста на домашний арест.

Отметим, что Ареян вместе с бывшим мэром столицы Ервандом Захаряном обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении). Уголовное производство охватывает период 2003–2009 годов, когда Ареян занимал должность первого заместителя мэра Еревана.

По версии прокуратуры, Ареян участвовал в незаконном отчуждении двух земельных участков государственной собственности, расположенных на пересечении проспекта Азатутян и улицы Бабаяна. Площадь каждого участка составляла 6000 квадратных метров.

Камо Ареян работает в мэрии почти 30 лет, после смены власти в 2018 году он занял пост советника мэра.

Sputnik Армения

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