Дело действующего советника мэра Еревана Камо Ареяна будет рассматривать судья Саркис Петросян. Об этом сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Дело советника мэра поступило в суд 22 июля. Электронная система распределения направила его судье Петросяну. Именно он рассматривает дело второго президента Роберта Кочаряна. Кроме того, судья Петросян изменил меру пресечения лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна с ареста на домашний арест.

Отметим, что Ареян вместе с бывшим мэром столицы Ервандом Захаряном обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении). Уголовное производство охватывает период 2003–2009 годов, когда Ареян занимал должность первого заместителя мэра Еревана.

По версии прокуратуры, Ареян участвовал в незаконном отчуждении двух земельных участков государственной собственности, расположенных на пересечении проспекта Азатутян и улицы Бабаяна. Площадь каждого участка составляла 6000 квадратных метров.

Камо Ареян работает в мэрии почти 30 лет, после смены власти в 2018 году он занял пост советника мэра.

Sputnik Армения