Джалалу Арутюняну смягчили условия содержания в колонии – СМИ

В Армении экс-командующему Армией обороны Нагорного Карабаха генералу Джалалу Арутюняну смягчили условия содержания в колонии.

По информации Mediahub, суд удовлетворил жалобу генерала по поводу решения начальника уголовно-исполнительного учреждения. Бывший командарм продолжит отбывать наказание в условиях минимального уровня безопасности. Он находится в ереванском УИУ «Вардашен».

Уголовное дело, возбужденное против генерала, касается одного из трагических эпизодов во время 44-дневной войны. Дивизион артустановок Д-20 занимал позиции близ Варанды (Физули). 12 октября 2020 г. артиллеристы оказались в окружении и понесли огромные потери. Погибли 20 военнослужащих, еще семеро были ранены, а офицера Норайра Айрапетяна не могут найти до сих пор.

По версии следствия, как и родителей погибших, фактическое уничтожение артподразделения произошло во многом из-за ошибочной информации командования, в том числе Арутюняна и начальника артиллерии армии Геннадия Багдасаряна. Военным сообщили, что приближающаяся к ним группа военнослужащих – это «свои». На самом деле оказалось, что это азербайджанская диверсионная группа, переодетая в армянскую форму.

Sputnik Армения