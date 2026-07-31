Директора компании «Мульти транспорт» поместили под домашний арест

Главу компании «Мульти транспорт» Артура Даллакяна поместили под домашний арест, сообщили Sputnik Армения в Следственном комитете.

«В отношении А.Д. было возбуждено уголовное преследование в рамках уголовного производства по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах, а в качестве меры пресечения применен домашний арест», – отметили в СК Армении.

Ранее Telegram-канал Makaryan News сообщил, что правоохранители пришли с обыском в компанию «Мульти транспорт».

«Они в весьма грубой форме ворвались с обыском в очередную компанию, связанную с Гагиком Царукяном», – говорится в сообщении.

31 июля также стало известно, что принадлежащий лидеру партии «Процветающая Армения», бизнесмену Гагику Царукяну ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан под управление Республики Армения.

Sputnik Армения