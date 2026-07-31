Директор «Мульти Велнес» ответил Авиняну: решения следователя о снятии печатей нет

Компания «Мульти Велнес» до сих пор не ликвидирована, а решение следователя о снятии печатей со спорткомплекса не принято. Об этом сообщил Sputnik Армения генеральный директор комплекса Арман Пироян, комментируя сообщение мэра Еревана Тиграна Авиняна о возобновлении работы объекта.

Ранее в пятницу Авинян сообщил, что конфискованный у арестованного бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна спорткомплекс «Мульти Велнес» с 31 июля возобновил работу под новым названием. По его словам, все приобретенные ранее абонементы продолжат действовать.

«Я не в курсе ничего из сказанного мэром, они делают все, что придет в голову. Компания не ликвидирована, а они открыли что-то новое. У меня до сих пор нет решения следователя о том, что мы можем открыть опечатанные двери центра», — сказал Пироян.

По его словам, ему также неизвестно, сохранят ли сотрудники рабочие места после возобновления работы комплекса.

Спорткомплекс, строительство которого обошлось примерно в $40 млн, работал с 2016 года. После обысков 6 июля объект был опечатан.

По данным Следственного комитета, спорткомплекс не уплатил налогов более чем на $2,3 млн. В ведомстве утверждают, что руководство компании систематически занижало доходы, чтобы сократить налоговые выплаты в государственный бюджет.

6 июля Следственный комитет провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на принадлежащих ему объектах более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а сам бизнесмен арестован на два месяца.

Sputnik Армения