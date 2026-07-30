Домашний арест депутата парламента Армении Артура Саркисяна продлили на месяц

Судья Карен Фархоян продлил домашний арест депутата от блока «Армения» Артура Саркисяна на месяц.

Адвокаты обратили внимание на то, что Национальное собрание Армении нового созыва начинает работу 2 августа, и он должен быть на свободе, чтобы принять участие в заседании. Однако, это не убедило суд.

23 июня избранного депутата оставили под домашним арестом, несмотря на получение статуса депутата.

Сам Саркисян после этого заявил, что откажется участвовать в заседаниях парламента нового созыва, если его будут сопровождать сотрудники службы пробации.

Напомним, 7 августа 2025 года Следственный комитет Армении сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 18 представителей движения «Священная борьба». Им предъявлены обвинения в подготовке теракта и попытке захвата власти.

Архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня прошлого года. Тогда Следственный комитет заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

Он будет принимать участие в заседаниях парламента нового созыва в сопровождении полицейских.

Sputnik Армения