«Если вопрос не будет решен»: Пашинян предрек начало конца ЕАЭС

Решение проблем с армянским экспортом и соблюдением правил Союза имеет принципиальное значение, иначе возникший кризис может привести к краху Организации. Об этом в беседе с журналистами 29 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подробнее остановился на отношениях в рамках ЕАЭС и вопросах альтернативной политики: «Проблемы в отношениях с ЕАЭС возникли по известным обстоятельствам – из-за того, что Республика Армения попыталась найти альтернативы. В политике очень важно иметь легитимность, в том числе среди партнеров из Российской Федерации. Вопрос в том, когда эта альтернатива должна быть реализована. Лидеры стран ЕАЭС 29 мая принятым заявлением признали право Армении на проведение референдума по вопросу членства в Евросоюзе, то есть признали легитимность этой повестки».

Далее Никол Пашинян раскрыл детали своего диалога с российским руководством и позицию по референдуму: «Я четко сказал президенту Российской Федерации, что референдум не может состояться без наличия самого предмета. Поэтому перед проведением референдума мы должны подать заявку на вступление в Евросоюз. Нам необходимо развивать эту альтернативу. Мы пришли к общему пониманию, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы, и я заявил, что мы продолжим идти по этому пути».

Отдельно премьер-министр предупредил о последствиях, если возникшие барьеры на рынке Союза не будут устранены в кратчайшие сроки: «Я не представляю ситуаций, в которых Армения останется без альтернатив. У нас всегда должен быть выбор. И если этот вопрос не будет решен быстро, позвольте спрогнозировать: это станет началом конца ЕАЭС».

Отметим, что президент России указал на необходимость проведения референдума, на котором гражданам Армении предстоит сделать выбор между ЕС и ЕАЭС.

News.am