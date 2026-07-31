Жалоба по делу Арегназ Манукян до сих пор не завизирована ни одному судье — адвокат

Прошло 2 недели, однако жалоба на незаконное задержание Арегназ Манукян, подлежащая безотлагательному рассмотрению, до сих пор не завизирована ни одному судье Апелляционного суда. Об этом написала адвокат Татевик Согоян.

«Причина — «блестящая» работа того самого судьи Манвела Шахвердяна, из-за которой материалы дела в установленном законом порядке не были переданы в Апелляционный суд.

Того самого судьи, по решению которого 13-летняя девочка лишена права общаться с матерью.

Мы уже обратились к председателю суда с соответствующим письмом с просьбой разъяснить это неоправданное затягивание. При необходимости обратимся также с требованием о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности», — написала адвокат.

News.am