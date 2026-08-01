Жара как оправдание? Романос Петросян объяснил взрыв кабеля в центре Еревана перегрузкой сети

Из-за жары увеличивается нагрузка в плане потребления электроэнергии, что неизбежно приводит к авариям, отметил управляющий «ЭСА».

Повреждение подземного кабеля стало причиной инцидента на улице Царя Папа (бывшая ул. Амиряна) в центре Еревана. Об этом временный управляющий компанией «Электросети Армении» Романос Петросян сообщил в соцсетях.

Ранее агентство Sputnik Армения опубликовало видео, на котором видно, как на тротуаре произошел небольшой взрыв.

«Из-за жары увеличивается нагрузка в плане потребления электроэнергии, что неизбежно приводит к повреждениям воздушных линий и кабелей в распределительной сети. На видео — произошедшее несколько часов назад повреждение подземного кабеля на одной из улиц административного района Кентрон», – пояснил Петросян.

Сотрудники «Электросетей Армении», по его словам, сейчас проводят аварийно-восстановительные работы.

Sputnik Армения