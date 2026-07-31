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Информагентства

Завышение счетов за электроэнергию в «ЭСА» случается и сегодня — Карапетян

В компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) и сегодня встречаются случаи завышения счетов за электроэнергию. Об этом заявил журналистам бывший председатель совета директоров ЭСА Нарек Карапетян. По его словам, в период их работы к проблеме завышения счетов подходили более серьезно, чем нынешнее руководство.

«За полгода мы уволили 40–50 человек и провели более 30 внутренних расследований, вернув в итоге больше средств, чем было ими присвоено. Сегодня встречаются случаи завышения показателей — возникает вопрос: делается ли это с их ведома и оседают ли эти деньги у них в карманах?» — продолжил Карапетян.

По словам Карапетяна, руководство компании было осведомлено о проблеме завышения показателей счетчиков и сокрытии данных еще в тот период, когда он сам участвовал в управленческом процессе.

«Я неоднократно заявлял журналистам, что существуют проблемы — занижение и завышение показателей. В одном случае показатели занижали, в другом — завышали. Компанияи «ЭСА» не извлекала из этого никакой выгоды», — сказал он.

По его оценке, единственным эффективным решением проблемы является повсеместное внедрение «умных» счетчиков. Карапетян сообщил, что в настоящее время такими приборами учета пользуются около 700 тысяч абонентов, что позволяет сократить потери и снизить число случаев выставления завышенных счетов, в то время как у примерно 300 тысяч абонентов смарт-счетчиков пока нет.

«Вы покупаете умные счетчики, устанавливаете их — и никаких завышенных показателей», — подытожил Карапетян.

В мае правительство Армении предложило владельцу ЭСА — «Ташир Капитал» (принадлежит семье Самвела Карапетяна) низкую сумму за приобретение компании — $380 тыс. Владельцы назвали ее смехотворной и неприемлемой.

С 2016 года ЗАО «Электросети Армении» принадлежит группе компаний «Ташир», основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. О намерении национализировать компанию премьер-министр Никол Пашинян объявил после обыска в доме бизнесмена и его ареста летом 2025 года.

Позднее парламент принял закон, позволяющий назначить временного государственного управляющего. В августе «Ташир Капитал» оспорила в Административном суде как сам закон, так и назначение Романоса Петросяна, а также обратилась в Стокгольмский арбитраж. 22 июля 2025 года арбитраж приостановил действие соответствующих решений и призвал воздержаться от дальнейших шагов по изъятию активов.

Однако правительство Армении заявило, что это решение не является обязательным к исполнению, сославшись на приоритет национального законодательства. Уже 17 ноября «Ташир Капитал» лишилась лицензии на управление «Электросетями Армении».

После этого премьер-министр заявил, что государство рассматривает возможность выкупа компании. В качестве вариантов обсуждаются как переход «Электросетей Армении» под прямое государственное управление, так и передача компании международному оператору.

Sputnik Армения

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Завышение счетов за электроэнергию в «ЭСА» случается и сегодня — Карапетян

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