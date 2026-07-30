Задержан бывший глава предвыборного штаба блока «Армения» в Гюмри Ашот Хачатрян. Информацию Sputnik Армения подтвердили в Антикоррупционном комитете.

Ранее о задержании Хачатряна сообщила газета «Грапарак».

«Сообщаем, что в рамках другого уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете РА по фактам дачи и получения предвыборной взятки, сегодня было задержано еще одно лицо, являвшееся кандидатом в депутаты по списку блока «Армения», – сообщили в Комитете.

Издание отмечает, что последнее время действия правоохранителей в отношении представителей оппозиции в Гюмри участились, что в политических кругах расценивается как продолжение давления на оппозицию.

Накануне правоохранители задержали кандидата в депутаты от блока «Армения» Ара Нашкаряна, а позже в отношении него в качестве меры пресечения был применен домашний арест.