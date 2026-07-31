Замглавы МИД Ирана обсудил в Ереване строительство третьей линии электропередачи

Армения и Иран подчеркивают важность строительства третьей линии электропередачи между странами. Об этом было заявлено в ходе встречи министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна и замглавы МИД Ирана Хамида Ганбари, сообщает пресс-служба армянского ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся сфер энергетики, транспорта и дорожного строительства.

«Был затронут также ход строительства третьей линии электропередачи Армения — Иран напряжением 400 кВ, при этом была подчеркнута стратегическая важность данного проекта», — говорится в сообщении.

Напомним, между Ираном и Арменией действуют две линии электропередачи (напряжением в 110 и 220 кВ). Третья линия, в 400 кВт, позволит довести мощность перетоков электроэнергии между двумя странами с 350 до 1200 мегаватт. Это, в свою очередь, позволит расширить схему поставок электроэнергии в обмен на газ (он поставляется из Ирана и используется для работы армянских тепловых электростанций: часть выработанного электричества поступает в Иран, а часть остается в энергосистеме Армении).

Sputnik Армения