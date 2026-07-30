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Информагентства

Зарубежный партнер Царукяна намерен обратиться в арбитраж из-за экспроприации его компаний

Партнер лидера партии «Процветающая Армения», белорусско-российский предприниматель Николай Виницкий намерен подать в арбитраж против правительства Армении для рассмотрения инвестиционного спора. Сообщение об этом распространила пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян.

«Ожидается, что данный иск станет одним из первых инвестиционных споров, в рамках которого против Армении будут применены положения договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся защиты инвестиций, что потенциально может создать важный прецедент для инвесторов на всей территории ЕАЭС», — отметила Тоноян.

Она сообщила, что 29 июля правительство официально подтвердило получение уведомления. Спор касается инвестиций Виницкого в четырех компаниях – «Араратцемент», ООО «Мульти груп концерн», «Мульти велнес центр» и «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат».

В иске бизнесмена отмечено, что в результате действий правительства были незаконно экспроприированы его инвестиции, ему не была обеспечена защита, предусмотренная международным правом. Также отмечается, что управление, деятельность и возможность пользоваться инвестициями были существенно ограничены вследствие применения необоснованных, произвольных и дискриминационных мер, принятых в политических целях.

Кроме того, правоохранительные органы, судебная система и органы местного самоуправления действовали согласованно, по указанию высших уровней исполнительной власти, с целью установления контроля над предприятиями.

«Инвестор потребовал, чтобы правительство воздержалось от принятия каких-либо дальнейших мер, которые могли бы привести к экспроприации предприятий, либо иным образом нарушить права и экономические интересы г-на Виницкого. Кроме того, он потребовал восстановить status quo ante, в том числе путем возвращения управления и контроля над предприятиями их законным акционерам и органам управления, отказа от реализации объявленных мер по национализации, а также предоставления возможности возобновить свою обычную хозяйственную деятельность без государственного или политического вмешательства», — пояснила Тоноян.

Веницкий предложил урегулировать спор мирным путем. Если не удастся сделать это, то он намерен инициировать международное инвестиционное арбитражное разбирательство с требованием полного возмещения убытков, причиненных в результате нарушения правительством своих обязательств по применимым международным соглашениям о защите инвестиций и договору о Евразийском экономическом союзе.

Ранее в ходе брифинга премьер-министр Никол Пашинян говоря о прекращении деятельности компаний, входящих в состав концерна “Мульти груп”, заявил, что они не закрывали ни одного рабочего места. Приостановки деятельности во всех местах, возможно, продлятся еще несколько дней, после чего они начнут работать. Он заверил, что их целью не является закрытие рабочих мест. Генпрокуратура ранее заявила о намерении конфисковать имущество Царукяна.

6 июля Следственный комитет провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на принадлежащих ему объектах – более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.

Защита бизнесмена и его соратники назвали преследование политическим, поскольку в предвыборной период премьер Армении Никол Пашиняном сделал ряд резких высказываний в адрес Гагика Царукяна. Он угрожал «сломать бизнес хребет» политика, отобрать имущество, в том числе «Араратцемент», а его дом превратить в центр по уходу за престарелыми. Также Пашинян заявил в ходе предвыборной компании, что уничтожит трехглавую партию войны – подразумевая блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также «Процветающую Армению». Он обещал разгромить их, посадить в тюрьму, унизить и поставить на колени. А самого Царукяна назвал шпионом, после чего, последний потребовал доказать это заявление, в обратном случае «войти в клетку к содержащемуся у него льву». На это Пашинян отреагировал весьма резко: «Про львов – не знаю, но ты готовься: будешь жить в клетке в ближайшие десятилетия, и с тобой обязательно будет самец. Обещаю».

Sputnik Армения

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