Заседание «ГД»: Лулу выдвинута кандидатом на пост главы комиссии НС по здравоохранению

На заседании партии «Гражданский договор» были избраны кандидаты на должности председателей постоянных комиссий Национального собрания.

По сведениям Новости Армении — NEWS.am, кандидатом главы постоянной комиссии по труду и социальным вопросам избрана Назели Багдасарян, комиссии по вопросам образования, науки, культуры, диаспоры, молодежи и спорта – Сисак Габриелян, по вопросам здравоохранения – Лусине Бадалян.

В данный момент на заседании обсуждается вопрос кандидатов на должность председателя постоянной комиссии Национального собрания РА по вопросам обороны и безопасности. Кандидатами являются Сасун Микаелян, Армен Хачатрян и Вилен Габриелян.