Зеленский: Украинские дроны могут достигать целей в Уральском регионе и Сибири

Дальность украинских ударов уже превышает 3000 км и продолжает расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наличие стратегической глубины тыла, долгое время являвшейся российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой.
Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы территориях. Только за этот год, с начала реализации нашего плана дальнобойных ударов, уже выполнено более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты, критические военные производства, системно важные объекты российской логистики.
Сегодня мы согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей. Главная цель — подтолкнуть Россию к дипломатии».
Мы предоставили все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром», — отметил Зеленский.
News.am