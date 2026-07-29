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Информагентства

Информагентства

Землетрясение в Японии: более 100 пострадавших, 60 афтершоков после сильного удара

В результате мощного землетрясения на юге Японии пострадали не менее 100 человек, сообщает The Guardian.

Власти сообщили о разрушениях зданий, перебоях с электричеством и пожарах. В торговом центре Aeon Mall Kumamoto после взрыва, предположительно вызванного утечкой газа, могут находиться люди под завалами.

Землетрясение произошло во вторник во второй половине дня в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Подземные толчки привели к отключению электроэнергии в десятках тысяч домов, повреждению дорог, мостов и зданий.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что власти продолжают оценивать масштаб последствий катастрофы. «Мы уже получили сообщения о пострадавших. В некоторых районах произошли перебои с электричеством и пожары, также есть повреждения дорог, мостов и обрушения зданий. Я прошу всех принять меры для собственной безопасности, включая эвакуацию в безопасные места», – сказала она.

По данным японского Агентства по чрезвычайным ситуациям, около 300 тысяч человек получили рекомендации или распоряжения эвакуироваться в центры временного размещения. Японское метеорологическое агентство предупредило, что в течение недели после землетрясения сохраняется риск новых сильных толчков и оползней. После основного удара было зарегистрировано более 60 афтершоков магнитудой от 1 до 4. Предупреждение о цунами, объявленное сразу после землетрясения, отменили примерно через два часа.

Один человек погиб после обрушения дома. По данным телеканала NHK, две больницы сообщили более чем о 50 пострадавших каждая, среди которых около 10 человек находятся в тяжёлом состоянии. Наибольшие опасения вызвал инцидент в торговом центре Aeon Mall Kumamoto. После землетрясения там произошёл взрыв, из-за которого часть здания получила серьёзные повреждения. По данным местных СМИ, несколько десятков сотрудников могли оставаться внутри, а некоторые люди предположительно погибли.

Также сообщается о повреждениях на заводе Nippon Paper Industries, где обрушилась дымовая труба. Несколько человек получили травмы на скоростном поезде во время землетрясения. Компании TSMC, Sony и Fujifilm эвакуировали сотрудников со своих предприятий в регионе.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах к югу от города Кумамото. Японское метеорологическое агентство оценило интенсивность толчков в 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, что является максимальным уровнем.

News.am

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