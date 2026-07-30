«Золотой барон» Вагарш Абрамян требует у Минкульта компенсацию в $200 тыс. – газета

Предприниматель Вагарш Абрамян, более известный как «Вагарш с золотого рынка», подал в суд на министерство образования, науки, культуры и спорта, требуя $200 тыс. компенсации. Об этом сообщает газета “Жоговурд”.



Газета сообщает, что ювелирный дом “Вагарш и сыновья” требует от суда обязать министерство вернуть ему полагающуюся законом компенсацию в размере 25% расходов на фильм “Ограбление по-армянски”.

Дело в том, что компания спонсировала фильм, но не получила обратно предусмотренный законом возврат части средств. Запрошенная им сумма составляет $200 тысяч.



Картина вышла на экраны в сентябре 2025 года, сюжет закручен вокруг ограбления в центре Еревана. Партнером и спонсором фильма выступил ювелирный дом “Вагарш и сыновья”, предоставивший, помимо средств, площадку для съемок и свой товарный знак.

Согласно новому закону «О кинематографии», Национальный киноцентр Армении гарантирует возврат до 25% от всех квалифицированных расходов, потраченных на производство фильма внутри страны.

Sputnik Армения