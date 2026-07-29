ИЗУЧАЙТЕ ЖИВОПИСЬ

Пашинян позвонил Путину после того, как прочитал «Евгения Онегина». Решил, наверное, что все теперь понимает в загадочной русской душе.

К ТОМУ ЖЕ НАДО ПОМНИТЬ О СВОИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЯХ. Ну, когда обещал, что после выборов все проблемы с ЕАЭС порешает. Дескать, там у него все схвачено, поскольку он, Пашинян, в ЕАЭС в отличие от остальных лидеров представлен сразу в двух форматах: и как глава государства, и как руководитель правительства. Потому и делов-то ему, Пашиняну, — посмотреть в глаза главам стран-членов ЕАЭС.

Ну вот, выборы завершились, проблемы с Россией выросли. Пришлось ехать в Екатеринбург к Мишустину. Посмотреть ему в глаза. Посмотрел. Вернулся, сказал, что о чем-то договорился, но пока не скажет, а скажет, когда все увидят положительные результаты.

Последствия не особо заставили себя ждать. Но скорее отрицательные. Теперь уже проблемы с экспортом в Россию армянской молочной продукции. Ну как, проблемы… Просто нет теперь этого экспорта. Правда, есть еврокомиссар Марта Кос, которая любит готовить джем из армянских абрикосов, чтобы товар зря не пропадал, но не факт, что ей нужны большие запасы сыра… Вот Пашинян Путину и позвонил.

Честно говоря, и сообщение пресс-службы армянского правительства, и сообщение пресс-службы Кремля выглядят насмешкой над Пашиняном. По той причине, что ни в одном, ни в другом сообщении ничего не говорится про то, что Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах. Вот так: не поздравил — и все, и всем понятно, что это — главный итог разговора. Вряд ли радостный для Пашиняна.

Не считает Путин победу Пашиняна честной. Почему так жестоко? Нетрудно понять, если еще раз прокрутить разговор Путина с Пашиняном 1-го апреля этого года, когда премьер Армении не смог придумать ничего лучше, как что-то разъяснять президенту РФ про то, какая в Армении фантастическая демократия…

Ну а потом полезно прокрутить картину избирательной кампании, когда Пашинян грозился прикончить своих оппонентов. Ну а после выборов «неожиданно» выяснилось, что такая в Армении зашкаливающая демократия, что сегодня против всех реальных оппонентов Пашиняна возбуждены уголовные дела. И по какому-то странному совпадению, все эти реальные оппоненты — сторонники укрепления армяно-российских связей…

То, что Пашинян много в отпуске читает, хорошо. Но советуем ему свои познания в культуре не ограничивать исключительно литературой. Можно, например, обратиться и к живописи. Там тоже Пашинян может почерпнуть много для себя поучительного. Например, если, проникнувшись человеческой драмой, внимательно и с чувством рассмотрит картину «Возвращение блудного сына».