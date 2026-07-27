Избит брат видного сторонника Никола – один человек задержан

Уголовное производство инициировано по факту применения насилия в отношении Авета Конджоряна, брата депутата от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Айка Конджоряна. Один человек задержан.

Инцидент произошел на днях. Конджорян подвергся жестокому избиению возле подъезда своего дома в ночь с 24-го на 25-е июля.

Как сообщили «ФактИнфо» в министерстве внутренних дел Армении, 25 июля около 14:00 в МВД поступило сообщение о том, что гражданин получил травмы. В результате принятых мер один человек задержан, он доставлен в следственный орган.

В Следственном комитете, следственном управлении СК РА по Котайской области по факту инцидента начато уголовное производство по признакам физического воздействия и хулиганства, совершенных группой лиц.

«Один человек задержан. Продолжается производство предварительного расследования по уголовному делу для выявления других участников инцидента», — отметили в СК.