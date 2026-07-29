Израиль не будет наносить удары по Ирану без запроса Вашингтона – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его, что еврейское государство не будет наносить удары по Ирану по своей инициативе без запроса со стороны Вашингтона. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, Нетаньяху во время разговора с Трампом также подчеркнул, что в случае атаки Ирана на Израиль еврейское государство оставляет за собой право нанесения ответных ударов. Премьер также сообщил американскому лидеру, что Израиль продолжит передавать США новые разведывательные данные по Ирану.

Нетаньяху при этом выразил понимание, что Вашингтону в конфликте с Ираном приходится учитывать позиции союзных США арабских стран Ближнего Востока. Он заверил президента США, что Израиль полностью доверяет Вашингтону в иранском вопросе и поддержит любое решение Трампа.

Накануне встречи Нетаньяху и Трампа американский портал Al-Monitor сообщал со ссылкой на источники, что премьер Израиля планировал представить президенту США планы новых ударов по территории Ирана со стороны еврейского государства. Как указывал портал, речь шла о потенциальных ударах по промышленным объектам Ирана, мостам и железнодорожной инфраструктуре.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать ближневосточные объекты США, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.

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