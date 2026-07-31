Из Марокко в Сеуту за сутки проникли около 60 000 человек, 34 погибли – мэр-президент

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом заявил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.

«По оценкам, в связи с этим эпизодом в наш город вошли около 60 тысяч 00 человек. Это означает 70% населения Сеуты», — сказал он журналистам.

Вивас сообщил также, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 34 человек.

Отметим, что масштабный миграционный кризис разразился на севере Африки, охватив два испанских эксклава — Сеуту и Мелилью. Туда прорвались тысячи мигрантов из Марокко, практически не встретив сопротивления со стороны сил безопасности. Нелегалы продолжают проникать на территорию Евросоюза как по суше, так и по морю.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты свидетельствуют о прямой угрозе безопасности Европы. По ее словам, Рим готов пойти на крайние меры — вплоть до приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией и полного закрытия границы, если Мадрид не сможет обеспечить контроль над своими рубежами.

Эксперты связывают этот наплыв с политикой левого правительства Испании. Ранее Мадрид запустил масштабную программу амнистии для нелегалов, по которой заявки подали 1,3 млн человек.

Sputnik Армения