Иоаннисян сообщил Генпрокуратуре о преступлении брата депутата от «ГД»

Председатель общественной организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян направили в Генпрокуратуру сообщение о преступлении с признаками хулиганства. Об этом он сообщил на своей странице в «Facebook».

«В связи с инцидентом, когда Авет Конджорян (брат депутата от правящей партии «Гражданский договор» Айка Конджоряна – ред.) публично (из автомобиля, находясь на улице) предположительно выкрикивал нецензурные выражения сексуального характера, мы направили в Генпрокуратуру сообщение о преступлении с признаками хулиганства», – сообщил Иоаннисян.

В общественной организации, по его словам, осуждают любое насилие, однако также считают неприемлемым выкрикивание на улице нецензурных выражений сексуального характера.

«Последнее, как и насилие, является деянием, которое запрещено действующим Уголовным кодексом. И поскольку случаем насилия правоохранительные органы уже занимаются, а случаем предполагаемого хулиганства (выкрикивания оскорблений) – нет, и поскольку брат предполагаемого правонарушителя является высокопоставленным должностным лицом (а значит, существует риск того, что правоохранители могут закрыть на это глаза), мы подали соответствующее сообщение и по данному эпизоду», – подчеркнул глава НПО.

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