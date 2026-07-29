Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Заместитель главнокомандующего Армией Ирана по координации, контр-адмирал Хабиболла Сайяри, заявил, что военно-морские силы страны находятся на пике боевой готовности и полностью контролируют акваторию к востоку от Ормузского пролива, передаёт Mehr.

По его словам, под контролем ВМС Ирана также находятся северная часть Индийского океана и Оманский залив.

Сайяри подчеркнул, что никакое движение в Ормузском проливе не осуществляется без разрешения Исламской Республики.

Контр-адмирал также заявил, что иранские военно-морские силы продолжают постоянное присутствие в регионе Западной Азии и готовы выполнять поставленные задачи.

Кроме того, он сообщил, что ситуация на сухопутных, морских и воздушных границах Ирана остается стабильной.

News.am