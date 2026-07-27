Иран прекратил ответные удары после прекращения американских атак

Иран прекратил ответные удары против целей США после прекращения американских атак по территории страны, заявил пресс-секретарь иранской армии Мохаммад Акраминия.

«В последние две ночи американцы прекратили свои атаки. Поскольку, как я уже говорил, наша стратегия в основе своей носила ответный характер, мы также прекратили ответные операции», — цитирует его ТАСС.

Ранее Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану 24 июля. По данным издания, решение Трампа отражает как его готовность предоставить больше пространства для дипломатии, так и признание того, что нынешний уровень американских ударов достиг предела своей эффективности.

В то же время отмечается, что американские военные продолжают подготовку планов возможного возобновления крупномасштабных боевых действий, но Трамп пока не отдавал соответствующих приказов.

Reuters также сообщило о приостановке американских ударов, а также об отсутствии информации об ответных атаках Ирана против стран Персидского залива. В то же время ВС США заявили, что военно-морская блокада Ирана «остается в полной силе».

Агентство пишет со ссылкой на The New York Times, что Трамп решил пока отказаться от планов по усилению атак на Иран. По данным газеты, президент и его советники обеспокоены расширением конфликта, истощением оборонных запасов, отчуждением союзников на Ближнем Востоке и влиянием конфликта на энергоснабжение и мировую экономику.

Armenia Today