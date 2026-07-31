Иск Кочаряна против Пашиняна отклонен – Николу компенсировали услуги адвоката

Суд отклонил иск второго президента Армении Роберта Кочаряна портив премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующая информация размещена на портале судебной информации Datalex.am.

Кочарян обратился в суд с требованием обязать Пашиняна опровергнуть клеветнические заявления, а также взыскать с него компенсацию за причиненный моральный вред.

Суд отказал в удовлетворении иска. Согласно решению суда, с Кочаряна в пользу Пашиняна взыскано 200 тыс. драмов (около 550 долларов) в качестве «разумной компенсации» за услуги адвоката.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном гражданском суде в течение месяца со дня его оглашения. По истечении этого срока оно вступит в законную силу, если апелляционная жалоба не будет подана.

Sputnik Армения