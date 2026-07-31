Иск экс-депутата НС Софии Овсепян против Никола принят к производству

Суд принял к производству иск бывшего депутата НС РА Софии Овсепян против премьера Никола Пашиняна. Об этом Овсепян сообщила в своем Facebook.

«Дорогие соотечественники,

Как я уже сообщала ранее, я подала иск в суд против занимающего кресло премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с заявлением, которое он сделал 11 июня сего года.

Он заявил, что все избравшие оппозицию, без исключения, выбирали за взятки, а голоса «Гражданского договора» были органичными.

Суд принял иск к производству, и сегодня я получила соответствующее решение.

Продолжение следует…», — написала она.

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