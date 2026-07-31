Испанию хотят временно исключить из Шенгенской зоны из-за наплыва нелегалов

Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны. Об этом она написала в соцсети Х.

«Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение (премьер-министра Италии Джорджи — ред.) Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — написала Рантанен.

Ранее Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Радиостанция Cadena SER сообщила утром в пятницу со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город из Марокко проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации телерадиокомпания RTVE, около 19 человек погибли в попытках пересечь границу.

Sputnik Армения