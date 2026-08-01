Испания отреагировала на приостановку Италией действия Шенгенского соглашения

Солидарность и сочувствие — дело добровольное, а вот уважение к европейским договорам и данным обязательствам — обязательно. Об этом в соцсетях написал премьер-министр Испании Педро Санчес.
Количество нелегальных въездов в период с 2021 по 2026 год, по данным Frontex:
через Италию: 478 600;
через Западные Балканы: 340 600;
через Грецию: 259 800;
через Испанию: 234 760;
через восточную границу: 48 000.
Сейчас не время разделяться. Сейчас время продолжать строить сильный и единый ЕС», — отметил он.
News.am