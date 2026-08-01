Испания отреагировала на приостановку Италией действия Шенгенского соглашения

Солидарность и сочувствие — дело добровольное, а вот уважение к европейским договорам и данным обязательствам — обязательно. Об этом в соцсетях написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Количество нелегальных въездов в период с 2021 по 2026 год, по данным Frontex:

через Италию: 478 600;

через Западные Балканы: 340 600;

через Грецию: 259 800;

через Испанию: 234 760;

через восточную границу: 48 000.

Сейчас не время разделяться. Сейчас время продолжать строить сильный и единый ЕС», — отметил он.

News.am