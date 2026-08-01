Италия приостанавливает действие «шенгена» с Испанией, Франция разместила дроны на границе

Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

«Министерство внутренних дел (Италии – ред.) распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», – говорится в публикации.

По данным ведомства, решение принято на основании данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.

Между тем, Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией.

«(На границе с Испанией – ред.) развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

30 июля тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Они смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

Sputnik Армения