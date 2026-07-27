КГД РА опубликовал список 1000 крупнейших налогоплательщиков

Тысяча крупнейших налогоплательщиков Армении за первое полугодие 2026 года перечислили в государственный бюджет республики налогов и таможенных выплат на сумму более 1,109 трлн драмов. Это примерно на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщается на сайте Комитета по государственным доходам РА.

Согласно представленным данным, налоговым органом собрано 939,96 млрд драмов (примерно на 14,7% больше, чем годом ранее), а таможенным органом — 169,94 млрд драмов (примерно на 2% превышает показатель первого полугодия 2025 года).

В первую десятку крупнейших налогоплательщиков вошли Зангезурский медно-молибденовый комбинат — 41,61 млрд драмов, Mobile Center Art — 38,16 млрд драмов, Ардшинбанк — 33,60 млрд драмов, «Газпром Армения» — 31,50 млрд драмов, Grand Tobacco — 28,95 млрд драмов, Америабанк — 22,15 млрд драмов, Digitain — 17,91 млрд драмов, Soft Construct — 17,49 млрд драмов, «Кавказская электросетевая компания» — 15,71 млрд драмов и «Имэкс» — 13,92 млрд драмов.

Arka.am