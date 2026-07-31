Католикос Гарегин II призвал молодежь диаспоры хранить связь с Родиной и Матерью-Церковью

31 июля Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине молодых армян диаспоры — участников программы Армянского всеобщего благотворительного союза «Открой Армению». Об этом сообщает канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Передав присутствующим свое благословение и отеческое наставление, Католикос всех армян высоко оценил подобные программы, последовательно реализуемые Армянским всеобщим благотворительным союзом, которые дают возможность армянским чадам, прибывшим из различных общин диаспоры, приобщиться к реалиям Родины, укрепить связь с Отечеством и в большей мере направить свои знания и способности на преодоление вызовов, стоящих перед армянским народом, и созидание светлого будущего.

Его Святейшество также призвал присутствующих глубже познать Армянскую Церковь и богатое духовное и культурное наследие предков, создававшееся на протяжении веков, которое сыграло исключительную роль в формировании и сохранении национальной идентичности армянского народа.

В завершение Верховный Патриарх наказал молодежи крепко хранить связь с Родиной и Матерью-Церковью, приносить полезное участие в национально-духовной жизни и в процветании Родины.

News.am