Католикос всех армян: Только любовью и единством можно преодолеть нынешние вызовы

30 июля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Католикос всех армян Гарегин II принял участников 13-го Всеобщего сбора «Оменэтмен». В лагере, который проводится раз в четыре года, в этом году участвуют около 900 скаутов из 26 стран мира. Об этом сообщают из Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Гарегин II выразил удовлетворение по поводу сплочения представителей армянского народа, прибывших на родину из разных стран мира, а также в связи с образовательными, культурными и духовными программами, организуемыми в рамках сбора. Католикос подчеркнул важность подобных программ познания Родины, призванных укреплять национальное самосознание молодёжи и готовность служить нации и Отечеству.

Он подчеркнул, что, находясь на родине, молодые люди приобщаются к армянской действительности, знакомятся с историей армянского народа, культурой, духовным наследием и святынями, а также глубже познают свою идентичность. Католикос выразил уверенность, что дни, проведённые в Армении, станут для них незабываемыми, обогащёнными новыми духовными переживаниями, тёплыми впечатлениями и открытиями.

Он с радостью отметил важность патриотического духа молодёжи, её любви к Богу и преданности Церкви, подчеркнув, что именно эти ценности крепко объединяют армянство, рассеянное по всему миру, и укрепляют веру и надежду армянского народа в отношении будущего.

Католикос подчеркнул, что в нынешние времена как никогда необходимы национальное единство, братолюбие и безоговорочная преданность общенациональным интересам. По его словам, только любовью, единством и сплочёнными усилиями можно будет преодолеть нынешние вызовы и созидать мирную, безопасную и благополучную Родину.

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