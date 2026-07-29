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Климатическое ЧП: на популярных курортах Турции бушуют лесные пожары (Видео)

Турецкие курорты Анталья и Мугла охвачены лесными пожарами. В Каше и Сейдикемере объявлена эвакуация. Власти борются с огнем, туристам советуют быть наготове, пишет Турпром.

Как передает портал, на средиземноморском побережье Турции разворачивается масштабное климатическое ЧП, угрожающее ключевым туристическим зонам. Крупные лесные пожары одновременно вспыхнули в двух популярных провинциях – Анталье и Мугле.

в публикации отмечается, что экстренные службы мобилизовали колоссальные силы для борьбы с огнем. Из-за шквалистого ветра пламя стремительно движется, в нескольких жилых секторах объявлена срочная эвакуация, а туроператоры следят за траекторией смога.

По данным турецких источников, самая критическая обстановка к утру 29 июля 2026 года сложилась в районе элитного курорта Каш (провинция Анталья). В Сети появились кадры с места масштабного пожара.

Видео здесь.

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