Компенсации экспортерам оплатят из бюджета: правительство выделило еще почти 4,75 млрд драмов

В рамках мер поддержки экспорта отдельных видов продукции тепличного хозяйства выделено еще 1 млрд. 710 млн. 900 тыс. драмов (примерно 4,6 млн. долларов – ред.). Соответствующее решение 30 июля принято на заседании Правительства Армении.

Таким образом, за отдельные товары, экспортируемые из Армении, хозсубъектам также будет выплачиваться компенсация за август. Подчеркивается, что, учитывая, что экономические операторы вели активные переговоры об экспорте на другие рынки, в ближайшем будущем ожидается увеличение объемов экспорта. Другим решением в рамках меры по поддержке экспорта фруктов и некоторых видов продуктов питания и напитков из Армении сумма компенсации в августе составит 3 млрд. 36 млн. драмов (примерно 8,3 млн. долларов – ред.).

Список компенсируемой продукции за август дополнен яблоками, грушами, виноградом, инжиром, малиной, ежевикой, кизилом и томатной пастой, а также пересмотрены суммы компенсаций, предоставляемых по отдельным продуктам в предыдущие месяцы.

Кроме того, в рамках мероприятия перечень документов, необходимых для оформления компенсационных документов на товары, экспортируемые воздушным транспортом в государства – члены Евразийского экономического союза, дополнен документом, подтверждающим авиаперевозку.

News.am