Конфликт между Аветом Кончоряном и Наири Акопяном: Что предшествовало избиению — «Hetq»

«Журналистка Гаяне Заргарян опубликовала видео, на котором, по её словам, видно, как группа мужчин избивает брата руководителя фракции партии «Гражданский договор» Айка Конджоряна — Авета Конджоряна. Позже в Следственном комитете сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное производство, два человека задержаны». Об этом пишет «Hetq».

По сведениям «Hetq», один из задержанных — член фракции партии «Гражданский договор» в Совете старейшин Абовяна, заместитель директора ООО «Milon Mining» Наири Акопян.

«Hetq» побеседовал с владельцем ООО «Milon Mining» Бабкеном Овакимяном, отцом Наири Акопяна — Самвелом Акопяном и адвокатом Наири Акопяна.

Отметим, что компания «Milon Mining» занимается строительством многоквартирных жилых домов в городе Абовяне и селе Ариндже.

Бабкен Овакимян отметил, что с Аветом Конджоряном его познакомил Наири Акопян. Конджорян и Акопян были друзьями.

Акопян рассказал, что предложил Овакимяну назначить своего друга Конджоряна директором ООО «Milon Realty», который ранее работал агентом по недвижимости. Эта компания занималась продажей квартир, построенных ООО «Milon Mining».

Юрист ООО «Milon Mining» Лаврент Арутюнян рассказал, что примерно через два года после назначения на должность директора «Milon Realty», когда пришло время вручать документы на квартиры, выяснилось, что Конджорян получил от части покупателей дополнительные суммы, продал парковочные места, но не сообщил об этом владельцу компании. Юрист затруднился указать, какой именно ущерб был причинён компании, но сказал, что эта сумма превышает 100 000 долларов».

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