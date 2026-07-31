Крупнейший с 2012г. миграционный кризис: в Испанию прорываются тысячи марроканцев

Масштабный миграционный кризис разразился на севере Африки, охватив два испанских эксклава — Сеуту и Мелилью. Туда прорвались тысячи мигрантов из Марокко, практически не встретив сопротивления со стороны сил безопасности. Нелегалы продолжают проникать на территорию Евросоюза как по суше, так и по морю.

«Целые семьи обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию, сотрудники гражданской гвардии не могли остановить их продвижение», — пишет El Mundo.

Местные власти называют происходящее крупнейшим миграционным кризисом с 2021 года. Для стабилизации ситуации в Сеуту направлены подразделения армии, водолазы и спецназ. Кроме того, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

За последние дни при попытке вплавь добраться до Сеуты погибли 18 мигрантов.

Глава Гражданской гвардии Испании в эфире заявил о «полном крахе границы» и «абсолютном хаосе», подчеркнув, что установить точное число прорвавшихся на данный момент невозможно.

Мигранты сносят пограничные ворота, массово перелезают через заграждения с колючей проволокой и обходят морские волнорезы вплавь — на надувных кругах и самодельных плотах.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты свидетельствуют о прямой угрозе безопасности Европы. По ее словам, Рим готов пойти на крайние меры — вплоть до приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией и полного закрытия границы, если Мадрид не сможет обеспечить контроль над своими рубежами.

Эксперты связывают этот наплыв с политикой левого правительства Испании. Ранее Мадрид запустил масштабную программу амнистии для нелегалов, по которой заявки подали 1,3 млн человек. Это создало мощнейший «фактор притяжения»: мигранты знают, что если им удастся просто ступить на испанскую землю, рано или поздно левый кабинет их легализует.

Sputnik Армения