USD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°CUSD 366.20 ֏ EUR 421.13 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 23°C

Логотип
Логотип
НОВОСТИ

Информагентства

Информагентства

К эмоциональным заявлениям Пашиняна следует относиться спокойно – глава Комитета СФ

Премьер Армении Никол Пашинян делает чрезмерно эмоциональные заявления. России следует относиться к ним спокойно. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» высказывание Пашиняна о «начале конца» Евразийского экономического союза.

«Иногда, к сожалению, для нас и для самого Пашиняна он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — отметил Карасин.

News.am

НОВОСТИ

Директора компании «Мульти транспорт» поместили под домашний арест
Геворк Арутюнян выиграл бронзу ЧМ U17 в Баку с переломом руки
К эмоциональным заявлениям Пашиняна следует относиться спокойно – глава Комитета СФ
Католикос Гарегин II призвал молодежь диаспоры хранить связь с Родиной и Матерью-Церковью
Страны ЕАЭС и армянские фермеры могут спать спокойно: Папоян о них думает
Жалоба по делу Арегназ Манукян до сих пор не завизирована ни одному судье — адвокат
Постпред РФ: НАТО стремится «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ
Режим отобрал у Царукяна коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат»
Липарит Дрмеян подал иск против Пашиняна, требуя опровергнуть обвинения в свой адрес
«Азатутюн»: Как жена Конджоряна стала директором «Айпост» с годовой зарплатой $119 тыс.
Из Марокко в Сеуту за сутки проникли около 60 000 человек, 34 погибли – мэр-президент
Выход из ЕАЭС может поставить под удар 70% винного экспорта Армении — статслужбы РФ
Экспортер: Доставка одного грузовика в РФ обходится в $3-4 тысячи, в Европу – до $12 тысяч
Союз «Арцах» представил депутату ЕП преступления Баку и ключевые права народа НКР
Аветик Керобян: Властям нужна новая война, чтобы обеспечить принятие новой Конституции
Продажи армянского коньяка и вина в России за полугодие сократились на 11–12%
Иск экс-депутата НС Софии Овсепян против Никола принят к производству
Испанию хотят временно исключить из Шенгенской зоны из-за наплыва нелегалов
В эпицентре лесного пожара в Турции зафискирована температура 441°C
FIP: Пашинян представил только положительные аспекты решения Moody’s, умолчав о рисках

Читайте также

НОВОСТИ

Директора компании «Мульти транспорт» поместили под домашний арест

Главу компании «Мульти транспорт» Артура Даллакяна поместили под домашний арест, сообщили Sputnik…

31.07.2026

НОВОСТИ

Геворк Арутюнян выиграл бронзу ЧМ U17 в Баку с переломом руки

На чемпионате мира U17 в Баку армянский борец греко-римского стиля Геворг Арутюнян…

31.07.2026

НОВОСТИ

Католикос Гарегин II призвал молодежь диаспоры хранить связь с Родиной и Матерью-Церковью

31 июля Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине…

31.07.2026

НОВОСТИ

Страны ЕАЭС и армянские фермеры могут спать спокойно: Папоян о них думает

Правительство, по большому счёту, решило проблему экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил министр…

31.07.2026

НОВОСТИ

Жалоба по делу Арегназ Манукян до сих пор не завизирована ни одному судье — адвокат

Прошло 2 недели, однако жалоба на незаконное задержание Арегназ Манукян, подлежащая безотлагательному…

31.07.2026

НОВОСТИ

Постпред РФ: НАТО стремится «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ

НАТО стремится «оттащить» Армению от союзников по ОДКБ, заявил РИА Новости российский…

31.07.2026

НОВОСТИ

Режим отобрал у Царукяна коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат»

В рамках производства о конфискации имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства Генеральной…

31.07.2026

НОВОСТИ

Липарит Дрмеян подал иск против Пашиняна, требуя опровергнуть обвинения в свой адрес

Бывший глава офиса представителя по международно-правовым вопросам, представитель партии «Крылья единства» Липарит…

31.07.2026

НОВОСТИ

«Азатутюн»: Как жена Конджоряна стала директором «Айпост» с годовой зарплатой $119 тыс.

Жена руководителя фракции «Гражданский договор» Национального собрания Айка Конджоряна, Шушан Алексанян, в…

31.07.2026

НОВОСТИ

Из Марокко в Сеуту за сутки проникли около 60 000 человек, 34 погибли – мэр-президент

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко.…

31.07.2026