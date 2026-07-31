К эмоциональным заявлениям Пашиняна следует относиться спокойно – глава Комитета СФ

Премьер Армении Никол Пашинян делает чрезмерно эмоциональные заявления. России следует относиться к ним спокойно. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» высказывание Пашиняна о «начале конца» Евразийского экономического союза.

«Иногда, к сожалению, для нас и для самого Пашиняна он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — отметил Карасин.

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