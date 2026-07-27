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ПОЛИТИКА

Ашот АРАМЯН

Ашот АРАМЯН

ЛЮБОВЬ, НАЛОГИ И PINK FLOYD, или «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» ПЕНСИИ

«Я плачу налоги, потому что люблю свою страну», – таким помпезным призывом в секундном видеоролике открывается сайт Комитета госдоходов Армении. Так и хочется добавить классика – «но странною любовью», потому что любовь эта какая-то односторонняя, к тому же принудительная и, судя по постоянному росту налогов, все время нарастающая…

 Креатив налоговиков добрался до знаменитого вступления к музыкальной композиции «Money» («Деньги») группы Pink Floyd, где раздается ритмичный и задающий темп металлический лязг – микс звона монет (в керамической посуде) и звука открывающегося кассового аппарата, пробивающего чек. В риле комитета также слышатся эти услаждающие слух звуки. Но слух кого?

 …ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРИБАВКА ВЛАСТЕЙ К ПЕНСИИ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫСЯЧ ДРАМОВ В УСЛОВИЯХ СВИСТОПЛЯСКИ ЦЕН протянула всего 3 дня в результате «легкой» прогулки по магазинам. Оставшуюся часть «съела» коммуналка (свет, вода, электричество, телефон). На последние деньги выплатил за уборку мусора, которая в результате царящих в столичной мэрии креативных настроений, соперничающих с таковыми в Комитете госдоходов, с некоторых пор стала рассчитываться не по количеству проживающих на данной жилплощади «мусоропроизводящих» душ (что логично), а исходя из метража квартиры, хотя доподлинно известно, что квадратные и даже линейные метры самостоятельно мусорить не в состоянии. Ну, и на дне кошелька осталась пара монет на строго выверенное число поездок в общественном транспорте, цена на которые опять же повышена нынешними властями на 50%. Вот такой «обратный отсчет» пенсионера.

 Таким образом, любовь к своей стране обходится гражданам, особенно из социально уязвимых групп, все дороже. Означает ли это, что мы все больше и больше любим свою страну и правящую в ней власть? Я бы не спешил с ответом, хотя принципиально вовсе не против патриотизма в разумных пределах – в тех, что оставляют немного места для взаимности государства.

 Впереди еще выплаты по линии налога на недвижимое имущество – опять же из года в год нарастающие. Была, правда, надежда на победу на выборах оппозиционных сил, которые обещали полностью аннулировать этот налог на этот год, а на предстоящие — вполовину убавить его. Однако, судя по всему, в Армении имеется еще значительная часть граждан, которые проявляют очевидную склонность к мазохизму, к которому примешивается настоящий садизм властей по отношению к людям.

 В этом году растянутый на 6 лет «льготный» период оплаты имущественного налога завершился, и теперь граждане будут выплачивать все 100% резко повышенной ставки. В результате размер налога за мою 2-комнатную квартиру в «спальном» районе Еревана кратно повысился с 1810 драмов в 2021 году до 7240 драмов в 2026-м. Соседу «повезло» еще больше: динамика его выплат за 3-комнатную квартиру изменилась с 2450 драмов в 2021 году до 9802 драмов в этом году.

 Согласитесь, в этих условиях непрестанное щелканье счетной машинки начинает сильно раздражать, а любовь к стране, которая обычно находится в прямой зависимости от правящей в тот или иной период власти, демонстрирует неуклонную тенденцию к угасанию.

 А впереди еще много интересного. Как известно, парламент Армении 3-го июля утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение ставок акцизного налога на 2027-2029 годы, которые вступят в силу с 1 февраля будущего года. Вырастут акцизы на вино, сигареты и вейпы. Вот что говорит по этому поводу экономист, учредитель организации tvyal.com Агаси Тавадян: «Для правительства Армении основным показателем эффективности является собираемость налогов. То есть, правительство стремится к ежегодному увеличению собираемости налогов и повышению соотношения налогов к ВВП до запланированных 25%». По его словам, если после 2018 года налоговые поступления росли, в том числе за счет выхода бизнеса из тени, регистрации работников и повышения прозрачности деятельности компаний, то в последнее время рост собираемости налогов все чаще обеспечивается за счет увеличения налоговой нагрузки.

 При этом пристальное око налоговиков не обходит своим вниманием и бизнес. В частности, в начале прошлого года был вдвое, с 5% до 10%, повышен налог с оборота, что, по мнению экономиста Гранта Микаеляна, не привело к двухкратному росту собираемости, и значительная часть средств ушла в тень, в результате чего казна не досчиталась налогов примерно на 29 млрд драмов. Повысился и земельный налог.

 ПОМИМО «СТРАННОЙ ЛЮБВИ» К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАШИНЯНА ПРОЯВЛЯЕТ ЕЕ И К КРЕДИТАМ, в результате чего, согласно программе среднесрочных расходов госбюджета, к 2029 году общий объем расходов составит 4,461 трлн драмов, что на 35% превышает показатель 2025 года. Государственный долг, увеличившись на 43,6% по сравнению с уровнем 2025 года в 5,355 трлн драмов, достигнет 7,689 трлн драмов. При этом, как утешаются в правительстве, несмотря на продолжающийся рост бюджетных расходов и госдолга в абсолютном выражении, к 2029 году по сравнению с 2026 годом прогнозируется снижение их доли в ВВП, что объясняется опережающими темпами роста экономики. При этом в среднесрочной перспективе долговая нагрузка правительства существенно возрастет. Расходы на обслуживание госдолга по выплате процентов к 2029 году увеличатся на 42,4% по сравнению с фактическим уровнем 2025 года — с 349 млрд до 493 млрд драмов.

 Обычно чиновники ссылаются на то, что соотношение госдолга к ВВП Армении находится на контролируемом уровне, однако, как предупреждает в интервью агентству «АРКА» тот же Агаси Тавадян, события в Иране могут затянуться на годы, а там недалеко и до мирового финансового кризиса. «Если мировая финансовая система даст трещину, и начнется финансовый кризис, вследствие чего прекратятся или уменьшатся финансовые поступления в Армению, то армянская экономика сразу значительно сократится, как это было в 2009 году, когда был экономический спад на 14,1%», — сказал он. Иными словами, накопленный госдолг останется на прежнем уровне, а вот ВВП страны провалится. Ровно в тот момент указанное соотношение автоматически взлетит до небес, но об этом в правительстве Пашиняна предпочитают не задумываться.

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