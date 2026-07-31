Легендарному командиру Ашоту Минасяну отказано в условно-досрочном освобождении

Суд в Армении отказал в условно-досрочном освобождении Ашота Минасяна — легендарного командира отряда «Сисакан» в годы Первой Карабахской войны.

О решении суда Sputnik Армения сообщил адвокат Мигран Погосян. Он считает, что решение суда было политически мотивированным и не имеет ничего общество с юриспруденцией. Погосян не исключил, что отказ освободить Минасяна был обусловлен в том числе вмешательством со стороны политического руководства.

Напомним, Ашот Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 14 ноября 2020 года по факту подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Следствие тогда сообщило, что у него нашли большое количество оружия и боеприпасов. Были опубликованы также записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения. Вместе с ним были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат от РПА Ваграм Багдасарян и член АРФ «Дашнакцутюн» Ашот Авакян. Но в скором времени все они были освобождены за отсутствием фактов.

Однако в 2025 г. герой войны вновь был арестован. В октябре его приговорили к 2 годам лишения свободы за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Sputnik Армения