Липарит Дрмеян подал иск против Пашиняна, требуя опровергнуть обвинения в свой адрес

Бывший глава офиса представителя по международно-правовым вопросам, представитель партии «Крылья единства» Липарит Дрмеян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

30 июля Пашинян на брифинге потребовал от правоохранительных органов провести проверку в отношении Дрмеяна, обвинив его в обслуживании «частных интересов» во время работы в правительстве.

В ответ Дрмеян заявил, что Пашиняну придется опровергнуть эти утверждения.

«Прозвучавшие вчера на пресс-конференции заявления не соответствуют действительности. Они порочат мою честь и достоинство. Я решил защитить свои права в судебном порядке, подав иск с требованием обязать опровергнуть клеветнические заявления», – сказал Дрмеян журналистам перед зданием суда.

По словам юриста, речь идет о высказываниях, которые касались исполнения им своих обязанностей в ходе арбитражного разбирательства и конфликта интересов.

Дрмеян сообщил, что пока не потребовал компенсации, но не исключил, что может добавить подобное требование в иск.

На вопрос, не считает ли он, что заявлениями Пашиняна подготавливается почва для его задержания, Дрмеян отметил, что в нынешней ситуации в Армении все возможно.

«Ничего исключать нельзя», – сказал юрист.

Ранее партия «Крылья единства» осудила публичные обвинения Никола Пашиняна в адрес члена этой политической силы Липарита Дрмеяна.

Sputnik Армения