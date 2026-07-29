Лишенный сана священник «заменит» Католикоса на первом заседании НС?

Лишенный сана священник Арамаис Тахмазян, ранее – отец Таде, в беседе с журналистами не опроверг информацию о своем возможном присутствии вместо Католикоса всех армян Гарегина Второго на первом заседании Национального Собрания Армении девятого созыва, намеченном на 2 августа.

В ответ на вопрос журналистов, действительно ли он посетит парламент вместо Католикоса, Тахмазян отреагировал: «Время покажет, позвольте мне воздержаться от ответа».

«Можете по данному вопрос обратиться в НС, вам ответят», — добавил он.

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