МВД назвало сроки перехода на биометрические паспорта

Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян в интервью CivilNet представила, как и по какому графику будет организован переход к системе биометрических паспортов и других удостоверяющих личность документов, полностью соответствующих стандартам Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщили в МВД.

Министр отметила, что запуск новой биометрической системы планируется осенью 2026 года.

«На первом этапе будут открыты 14 офисов обслуживания, а к марту следующего года их число достигнет 23. Граждане не только получат биометрические документы нового образца, но и смогут воспользоваться совершенно новой и современной культурой обслуживания», – отметила Арпине Саргсян.

По словам министра, после запуска новой системы все удостоверяющие личность документы, выдаваемые Республикой Армения, будут биометрическими. Документы старого образца больше выпускаться не будут.

В то же время граждане, у которых в настоящее время есть действующий паспорт, не будут обязаны немедленно заменять его новым биометрическим паспортом. Документы старого образца продолжат действовать до истечения срока их действия, а граждане при желании смогут заменить их раньше.

Если до истечения срока действия паспорт будет поврежден, утерян, в нем закончатся страницы, предназначенные для виз, или он по какой-либо другой причине будет подлежать замене, гражданину уже будет выдан новый биометрический документ.

«Паспорта, не соответствующие стандартам Международной организации гражданской авиации, будут выводиться из обращения поэтапно. На данный момент крайний срок не установлен, однако с определенного момента в обращении должны остаться только паспорта, соответствующие этим стандартам», – подчеркнула министр внутренних дел.

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