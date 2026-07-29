Миссия (EUPM Armenia), как уже сообщалось, будет консультировать власти РА в деле сопротивления гибридным угрозам со стороны России. Эта группа также предпримет негласный аудит на тему целевого использования 15 млн, выданных ЕС на сопротивление вмешательству РФ в выборные процессы. Эти миллионы Пашинян продолжает отрабатывать репрессиями в отношении «3-головой партии войны». Его хозяева в Брюсселе имели много поводов убедиться в том, что искусственно раздутая истерия по поводу «массового подкупа избирателей» штабами блока «Сильная Армения» получила воплощение на практике в виде арестов членов блока и активистов.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА ПЕРИОД ДО И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 7 ИЮНЯ – ЭТО «ОТРАБОТКА 15 млн ЕВРО». О том, что эти миллионы — наглядный образчик вмешательства ЕС во внутренние дела Армении, писалось неоднократно, а миссия стала своего рода показателем ущербной легитимности режима при отсутствии конституционного большинства и не прекращающихся политических репрессиях. Прежние власти обвиняли оппозицию в том, что она «приводит ребят со стороны». Сегодня «ребят привела» сама власть. Сценарий апробирован в Грузии при президенте Саакашвили. Его продолжение наблюдаем после выборов в Молдове, где в эти дни продолжаются политические репрессии, в тюрьме глава Гагаузии. В Молдове не прекращаются уличные протесты. Против кадровых решений Зеленского выступили тысячи украинцев…

По слухам, прибывшая в Ереван миссия готовится предложить властям план по прекращению трансляции российских телеканалов, а также пропагандистскую атаку, нацеленную на выход РА из ОДКБ и ЕАЭС. В декабре, напомню, состоится форум ЕАЭС, в повестке которого, как известно, значится вопрос Армении. Политологи ссылаются на отсутствие механизмов исключения государств из ЕАЭС, стало быть по ряду прогнозов на Пашиняна будет оказываться давление, дабы он принял решение в ту или иную сторону. В этом плане недавний телефонный разговор Пашиняна с канцлером Германии Фридрихом Мерцем не сулит ничего хорошего особенно с учетом того, что ему предшествовал визит Алиева в Берлин. Пашиняну явно польстило, что канцлер обсудил с ним вопросы региональной и мировой политики…

Миссия из ЕС проконтролирует, чтобы главарь правящей верхушки не уклонился от буквы и духа принятого предыдущим парламентом закона о начале процесса членства РА в ЕС. Иными словами, денег дали с гулькин нос, а уже вовсю контролируют, чтобы Пашинян не соскочил с европейской иглы…

Рассматривая Россию как фактор угрозы, на что указано в известном докладе Службы внешней разведки, Пашинян говорит, что в повестке правительства не значится вывод из Гюмри 102-й военной базы РФ, а также сворачивание авиабазы «Эребуни». Эти подходы противоречат друг другу, а в стране постепенно назревает социальный бунт, вызванный массовым банкротством фермеров, коллапсом рыбных хозяйств, кризисом сельского хозяйства по всем направлениям, включая тепличные комплексы, признанные правящим режимом приоритетным направлением развития.

По версии Чрезвычайного и Полномочного Посла Дзюник Агаджанян, режим провоцирует разрушение сельского хозяйства, расчищая поле для турецкой сельхозпродукции. Турция – член НАТО и участница санкций против России. В этом качестве официальная Анкара сумела довести торговый оборот с РФ с 26 млрд долларов до более 50 млрд. Скажу больше: на днях в Анкаре было озвучено предложение о создании союза между Турцией, Ираном, Россией и Китаем. Оно прозвучало не в устах Эрдогана, однако свидетельствует о том, что в турецком истеблишменте идея пользуется поддержкой.

Армения, напротив, теряет рынки ЕАЭС. Санкции на экспорт армянской продукции уже привели к многомиллионным потерям, а из ЕС обещают лишь 50 млн евро, потом говорят о 2,5 млн. После выборов 7 июня ситуация напоминает ломку традиционных торгово-промышленных связей между республиками бывшего Союза, которая обозначилась с приходом к власти АОД. Тогда все объяснили развалом Союза, связи пришлось восстанавливать уже в двустороннем формате и формате СНГ, на это ушли годы.

НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО РА САМО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СПРОВОЦИРОВАЛО САНКЦИИ ПРОТИВ АРМЯНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. При этом не факт, что кризисная ситуация на фронтах Украины завершится стратегическим поражением России. Однажды Пашинян уже поверил сказкам коллективного Запада на эту тему, игнорируя предложения Москвы по карабахскому урегулированию, итоги известны. Сегодня реализуется вторая серия ситуативных решений под диктовку кураторов из Брюсселя, которые ускоренными темпами ведут к краху отечественной экономики. Да, Россия не самый лучший стратегический союзник, но в качестве врага она действует безупречно. Между тем Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас под ручки ведут Пашиняна к украинизации Армении, обещая райские кущи…

Беспрепятственный выход армянских товаров и сельхозпродукции на европейские рынки – такая же профанация, как и пополнение арсенала армянских ВС современными вооружениями и обещание вернуть свыше 200 кв. км оккупированной азербайджанцами армянской территории по итогам делимитации…

Эксперты во всем мире указывают на то, что на данном этапе идеология в странах ЕС бежит впереди экономики. В качестве иллюстрации приводится решение Мерца направить безработных в систему ВС. Рабочие места сегодня легче всего найти в Бундесвере. А куда европейские консультанты Пашиняна посоветуют пристроить граждан РА, ставших безработными в результате проводимой режимом политики? Направят на Украину для участия в «мясных штурмах»?

Не только в Германии, но и в других странах ЕС, экономическая концепция меняет цель и механизмы. Если раньше во главу угла ставилось благосостояние граждан, то сегодня экономика строится, исходя из угрозы длительной войны, к которой страны-члены ЕС и НАТО должны подготовиться заранее. На фоне смены экономической модели в ЕС режим Пашинян начал крестовый поход на национальный капитал. В Армении идеологию членства в ЕС пытаются заставить бежать впереди экономической целесообразности. Правящий режим целенаправленно подстрекают к разрыву экономических связей с РФ и ЕАЭС, что вполне в интересах Европы, которая настаивает на продолжении войны на Украине до последнего украинца и вытеснении РФ из РА и региона в целом.

При этом утверждая на днях 21-й пакет санкций против РФ, некоторые страны-члены ЕС не отказались, например, от импорта российской рыбы (Германия и Португалия), а Греция выторговала право на импорт сжиженного российского газа греческими танкерами, были и другие требования об уступках. Выходит, эмиссары Брюсселя подстрекают режим Пашиняна к разрыву экономических связей на евразийском пространстве, тогда как некоторые страны-члены ЕС предпочитают руководствоваться собственными экономическими интересами даже при утверждении пакета санкций…